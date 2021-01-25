Коллега стендап-комика с ТНТ объяснил причины его самоубийства

Карен Арутюнов, коллега стендап-комика с ТНТ Александра Шаляпина, объяснил причины его самоубийства. Его слова публикует «Московский комсомолец».

Арутюнов подчеркнул, что новость о гибели Шаляпина потрясла его. «Его смерть обусловлена несколькими обстоятельствами. Пандемия, депрессия, алкоголизм», — поделился комик.

По словам стендапера, коллеги Шаляпина знали о том, что он был на реабилитации и находился «под хорошим присмотром специалистов», и надеялись на его скорое возвращение. «В феврале у нас проходят парные вечеринки, ожидали его участия», — уточнил Арутюнов.

Ранее стало известно, что в Москве в квартире на Хорошевском шоссе обнаружили тело 41-летнего Александра Шаляпина. По предварительной версии, он совершил самоубийство. Труп нашла супруга артиста.

Директор Шаляпина Мария Малякина рассказала журналистам, что артист находился в депрессии, а также проходил лечение от алкоголизма.

Александр Шаляпин — актер и стендапер, который известен многим телезрителям как участник Stand Up Show на ТНТ. Он играл в спектаклях на сцене Театра.doc, работал ведущим на российских телеканалах A-one и 2x2, а также снялся в десятках фильмов.