Популярный стендап-комик завершил карьеру из-за болезни Паркинсона

Популярный шотландский стендап-комик Билли Коннолли (Billy Connolly) решил завершить карьеру из-за ухудшения здоровья, связанного с развитием болезни Паркинсона. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на документальный фильм о знаменитости, показанный на телеканале ITV.

78-летний Коннолли, который выступал на комедийной сцене более 50 лет, узнал о заболевании в 2013 году. Он продолжал активно гастролировать и выступать до 2017 года, после чего переехал во Флориду вместе с женой.

Недавно Коннолли сообщил, что его самочувствие настолько ухудшилось, что он стал шататься, терять слух и пускать слюни. Поэтому пожилой мужчина решил окончательно отказаться от живых выступлений.

«У меня болезнь Паркинсона. Хотел бы я, мать вашу, чтобы он [Паркинсон] оставил ее у себя», — пошутил Коннолли, размышляя о своей жизни и карьере. Комик добавил, что рано или поздно болезнь его прикончит, но «с ним все в порядке».

В документальном фильме о жизни известного шоумена примут участие многие мировые звезды, включая Пола Маккартни, Элтона Джона, Ленни Генри, Дастина Хоффмана, Шеридан Смит и Рассела Брэнда.

Карьера Коннолли началась в 60-х годах прошлого века. Согласно многочисленным опросам населения, мужчина считается одним из самых известных и влиятельных стендап-комиков в Англии. В 2013 году он получил рыцарский титул.