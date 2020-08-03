Пытавшийся уехать из России комик признался в мыслях о смерти и попросил помощи

Комик Александр Долгополов, пытавшийся уехать из России из-за проверки полиции, но вскоре вернувшийся, признался, что постоянно думает о смерти, и попросил помощи у подписчиков. Пост об этом он опубликовал в Twitter.

«Я долгое время борюсь с депрессией, и в последние дни она дошла до предела, я постоянно думаю о смерти и чувствую себя самым одиноким на свете. Никому нет до меня дела, денег на врача нет, я не знаю, что делать», — написал Долгополов. Он добавил, что до последнего откладывал публикацию поста, и попросил совета у подписчиков.

В комментариях комику порекомендовали обратиться к специалисту, пройти групповую терапию, так как она дешевле индивидуальной, и начать «практики осознанности». Многие обратили его внимание на то, что к врачу можно попасть бесплатно по полису ОМС.

Пользователь с ником @vazden посоветовал Долгополову найти работу. «Это разнообразие, плюс тупо не будет времени на такие мысли, у меня депрессия обычно от нечего делать», — написал мужчина, после чего комик его заблокировал.

Пользовательница с ником @AnnLipwig посоветовала комику больше общаться с друзьями, а также «забить голову сериалами без триггеров, мультиками, чтобы мозг какое-то время отдыхал от плохих мыслей, просто подряд смотреть». Девушка также напомнила ему о том, что важно не забывать питаться.

В конце января комик вместе с подругой Елизаветой Ратовой уехал в Израиль. Незадолго до этого Долгополов узнал о том, что полиция начала проверку в связи с заявлением на его выступление. В стендапе «Новый час шуток» комик, в частности, задавался вопросом, почему Иисуса Христа не назвали именем Богдан.

Уже в марте Долгополов объявил, что вернулся в Россию. Он предположил, что интеграция в Европе окажется для него сложнее, чем борьба за свои права в родной стране.