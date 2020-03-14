Покинувший Россию комик объявил о своем возвращении

Комик Александр Долгополов, уехавший из России из-за проверки полиции, объявил о своем возвращении. Соответствующий пост опубликован в его Instagram-аккаунте.

Он напомнил, что уехал из страны два месяца назад и путешествовал с выступлениями по миру. По словам Долгополова, сценическая комедия в Европе развита хуже, чем в России.

«Я хотел еще поехать в Америку, где, как я считаю, самая качественная комедия современности, и повыступать там, но въезд в Израиль для иностранцев закрыли (именно там мы подавали на визы), а потом еще и коронавирус», — объяснил комик. Долгополов считает, что интеграция в Европе пройдет для него сложнее, чем борьба за свои права в России.

«Надеюсь меня не посадят, и вскоре мы увидимся на выступлениях», — добавил Долгополов.

В конце января комик вместе с подругой Елизаветой Ратовой уехал в Израиль. Незадолго до этого Долгополов узнал о том, что полиция начала проверку в связи с заявлением на его выступление. Поводом для обращения послужила жалоба жителя подмосковного города Орехово-Зуево на шутки Долгополова о религии. В стендапе «Новый час шуток» комик задавался вопросом, почему Иисуса Христа не назвали именем Богдан.

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