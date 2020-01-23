Покинувший Россию из-за полицейской проверки комик добрался до Израиля

Покинувший Россию комик Александр Долгополов добрался до Израиля. Он опубликовал фотографию из Тель-Авива в своем Instagram-аккаунте.

«Мы доехали! Мы в безопасности, пока. Спасибо за поддержку!» — написал артист. Судя по снимку, он находится в квартале Флорентин города Тель-Авив вместе с подругой Елизаветой Ратовой.

Утром 23 января стало известно, что Долгополов уехал из России, опасаясь возбуждения дела об оскорблении чувств верующих. Незадолго до этого он узнал о том, полиция начала проверку в связи с жалобой на его выступление. Правоохранители обратились с запросом в петербургский бар HopHead Tap Room, где он выступал со стендапом. Полицейские потребовали подтвердить, что съемка стендапа велась именно в HopHead Tap Room, и предоставить информацию о выступавшем.

Поводом для обращения полиции стала жалоба жителя подмосковного города Орехово-Зуева на шутки Долгополова о религии. В доступном на YouTube стендапе «Новый час шуток» комик задавался вопросом, почему Иисуса Христа не назвали именем Богдан.

Оскорбление чувств верующих увидели и в недавнем выпуске телешоу «Вечерний Ургант». Православное общественное движение «Сорок сороков» потребовало лишить российского гражданства ведущего передачи Ивана Урганта. Их возмутил коллаж, который пародировал икону с изображением рождения Христа.

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