Адвокат российского комика прокомментировал интерес полиции к его стендапу

Адвокат российского комика Александра Долгополова Леонид Соловьев намерен связаться с подмосковными полицейскими, которые направили запрос в петербургский бар из-за стендапа. Так он прокомментировал Znak.com интерес полиции к выступлению артиста.

«Мы будем действовать на опережение: свяжемся с теми, кто отправил в бар запрос. Это необходимо для понимания ситуации», — заявил Соловьев, юрист Международной правозащитной группы «Агора». По его словам, сотрудники полиции пока не выходили на связь с Долгополовым и его юристами.

Адвокат подчеркнул, что необходимо понять, насколько серьезно это обращение МВД. «На данный момент опасаться нечего», — пояснил Соловьев.

Ранее сам Долгополов сообщил, что полиция потребовала от петербургского бара HopHead Tap Room предоставить сведения о нем. В доказательство комик опубликовал копию уведомления из управления МВД по подмосковному городу Орехово-Зуево.

По данным Telegram-проекта Baza, житель Орехово-Зуева написал на Долгополова заявление об оскорблении чувств верующих. В «Новом часе шуток», доступном на YouTube с апреля 2019 года, Долгополов шутил об имени Богдан. В частности, он задавался вопросом, почему Иисуса Христа не назвали этим именем.

Комик признался, что напуган и зол, но не удивлен произошедшим. По его словам, из сложившейся ситуации можно сделать вывод, что «Россия все еще на пути к бездонной пропасти безумия».

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