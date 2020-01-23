Известный российский комик покинул Россию после запроса полиции

Известный российский комик Александр Долгополов покинул Россию после запроса полиции в бар о его стендап-выступлении из-за заявления об оскорблении чувств верующих. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Его концертный директор Армен Гандилян в комментарии Telegram-проекту Baza пояснил, что решение покинуть страну артист принял именно после того, как узнал о заявлении жителя подмосковного Орехово-Зуево. По словам Гандиляна, Долгополов переживает из-за возможного возбуждения на него дела, поэтому на всякий случай решил уехать.

Сотрудники полиции Московской области заинтересовалась Долгополовым из-за жалобы местного жителя. Автор обращения посчитал оскорблением чувств верующих выступление комика в видеозаписи стендапа «Новый час шуток», опубликованном на YouTube. В частности, Долгополов шутил об имени Богдан и задавался вопросом, почему Иисуса Христа не назвали этим именем.

В описании к ролику указано, что он снят в HopHead Tap Room, баре в Санкт-Петербурге. По словам комика, полиция направила в заведение обращение с требованием подтвердить, что съемка велась у них и предоставить данные выступавшего. После того, как о проверке узнал артист, продажу билетов на стендапы приостановили до выяснения обстоятельств.

Журналисты издания Baza утверждают, что пообщались с автором жалобы. По их данным, мужчина оказался приверженцем глубоко религиозных взглядов, а также увлекающимся ситуацией в Донбассе и что он хочет, чтобы его дети не столкнулись «с этим чмо» в YouTube.

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