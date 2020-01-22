Подавший жалобу на российского комика мужчина «пригрозил» испражниться на могилы

Подавший жалобу на российского комика Александра Долгополова житель подмосковного города Орехово-Зуево привел пример шутки и «пригрозил» испражниться на могилы. Его цитаты приводит издание Baza.

Журналистам издания удалось пообщаться с мужчиной, его имя не раскрывается. Житель Орехово-Зуево оказался приверженцем глубоко религиозных взглядов, а также увлекающимся ситуацией в Донбассе. В цитатах, приводимых изданием, мужчина называет Долгополова ушлепком, снимающим табу. Также он хочет, чтобы его дети не столкнулись «с этим чмо» в YouTube. «Чикатилу тоже не сразу поймали», — сообщил он журналистам. Также он привел пример шутки: «А если я испражняться при тебе буду на могилы твоих родных, ты ко мне тоже лояльно отнесешься? Это же шутка будет», — заключил мужчина.

Полиция заинтересовалась Александром Долгополовым из-за жалобы на оскорбление чувств верующих. В «Новом часе шуток», доступном на YouTube, Долгополов шутил об имени Богдан. В частности, он задавался вопросом, почему Иисуса Христа не назвали этим именем. Позже стало известно, что продажу билетов на стендапы комика Александра Долгополова в Санкт-Петербурге приостановили до выяснения обстоятельств.

«Новый час шуток» был опубликован на YouTube-канале стендап-клуба Stand-Up Club #1 в начале апреля 2019 года. В описании к ролику указано, что он снят в HopHead Tap Room. В видео присутствуют шутки о российских властях и религии. В частности, Долгополов порассуждал на тему, почему Иисуса Христа не назвали именем Богдан. При этом он употреблял в речи нецензурную лексику.

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