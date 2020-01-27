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Покинувший Россию комик прочел в Израиле лекцию «Как за день лишиться всего»

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Комик Александр Долгополов, покинувший Россию из-за полицейской проверки на основании заявления жителя Подмосковья об оскорблении чувств верующих, провел первое выступление после отъезда — прочел в Израиле лекцию «Как за один день лишиться всего и изменить свою жизнь драматическим образом». Видео опубликовано на его YouTube-канале.

Он отметил, что для подобных радикальных перемен необходимо «для начала быть пугливым человеком», а также сделать клип и опубликовать его на YouTube. После этого комик посоветовал переслать ссылку на ролик в паблики соцсети «ВКонтакте», такие как «Антимайдан» или посвященные самопровозглашенным ДНР и ЛНР.

Выполнив эти действия, человек приблизится к тому, чтобы все потерять, считает Долгополов. Он пояснил, что его предложение актуально для проживающих в России граждан, поскольку вскоре обязательно появится недовольный человек с намерением обратиться в полицию. «Дело за малым — ему остается придумать какой из множества репрессивных статей российского законодательства воспользоваться», — заключил комик.

В лекции Долгополов кратко пересказал свою собственную историю. Полиция получила жалобу от жителя Подмосковья — в обращении утверждалось, что комик своими шутками в стендапе оскорбил чувства верующих. На следующий день он покинул Россию, вылетев в Израиль. Журналистам удалось связаться с автором жалобы — он придерживается глубоко религиозных взглядов, а также увлекается тематикой ДНР и ЛНР.

Комик по приезде в Израиль подчеркнул, что считает закон об оскорблении чувств верующих репрессивным, и осудил преследование комиков за шутки. Он добавил, что не рискнет возвращаться, пока дело не прояснится.

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