Уехавшего из России комика на федеральном ТВ назвали отрабатывающим роль жертвы

Федеральный телеканал «Россия 24» показал сюжет об уехавшем из России из-за полицейской проверки комике Александре Долгополове, в котором его назвали отрабатывающим роль жертвы. Запись эфира доступна на YouTube.

По словам ведущего Алексея Казакова, Долгополов за неполные сутки переквалифицировался из стендап-комика в мученика и борца за свободу. «Прежнее амплуа шутника позабыто. Новый пиджачок романтичного борца за свободу подгоняется по плечам», — добавил позднее соведущий Казакова Евгений Нипот.

Казаков подчеркнул, что в деле Долгополова речь идет лишь о стандартной проверке, а административным или уголовным производством пока «даже не пахнет». Он назвал побег комика за границу «логичным для подобных персонажей, а главное, до смешного предсказуемым» поступком и добавил, что Долгополов отрабатывает роль жертвы по уже проверенным схемам.

Продолживший вести сюжет Нипот отметил, что Долгополов рассказал о ситуации в Instagram и дал интервью изданию «Настоящее время» с целью обратить внимание на свой побег из страны. Посты комика в Twitter он назвал стенаниями. В сюжете приводились цитаты блогера Юрия Хованского, поддержавшего Долгополова, а также слова комика Данилы Поперечного, который назвал реакцию коллеги по цеху «колоссальной паникой».

В качестве экспертов в программе высказались политический обозреватель Анна Сочина и журналист Максим Кононенко. Сочина назвала Долгополова представителем нового «либерально-комического» поколения, у которых культивируется идеология побега при малейшей опасности. «Поверьте мне, он еще потом скажет, что это постирония — модное сейчас слово», — подытожила она.

В сюжете также были продемонстрированы скриншоты переписки, одна из участниц которой якобы хотела подделать протоколы задержания на митингах, чтобы остаться в США. Нипот поставил подлинность скриншотов под сомнение, но намекнул, что эмиграция — цель многих борцов с режимом.

23 января стало известно, что Долгополов вместе с подругой Елизаветой Ратовой добрался до Израиля. Незадолго до этого комик узнал о полицейской проверке в связи с жалобой на оскорбление чувств верующих, касавшихся его стендапа «Новый час шуток», который доступен на YouTube.

Долгополов объяснил, что не верит в справедливый исход дела и не считает нормальным терпеть угнетение. Он добавил, что не рискнет возвращаться, пока дело не прояснится.