Поклонская заявила об инквизиции из-за травли комика Долгополова

Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала травлю российского комика Александра Долгополова, которым из-за жалобы жителя Московской области заинтересовалась полиция. Свое заявление она опубликовала в Telegram-канале.

По мнению Поклонской, верующих людей выставляют инквизиторами, и «в итоге опять все ополчились на православных». Депутат отметила, что в выступлении Долгополова звучали оскорбления в адрес церкви и политики, однако следить за исполнением законов и соблюдением прав человека — обязанность правоохранительных органов.

«Давайте не будем наступать на старые грабли и сами себе вставлять палки в колеса», — добавила Поклонская и призвала защищать веру разумно.

Ранее стало известно, что Долгополов покинул Россию, потому что переживает из-за возможного возбуждения на него дела. Концерт директор артиста уточнил, что комик принял решение уехать из страны после того, как узнал о заявлении жителя Орехово-Зуево.

Автор обращения в полицию посчитал оскорблением чувств верующих выступление комика в видеозаписи стендапа «Новый час шуток», опубликованном на YouTube. В частности, Долгополов шутил об имени Богдан и задавался вопросом, почему Иисуса Христа не назвали этим именем. Издание Baza сообщает, что обратившийся в полицию россиянин — приверженец глубоко религиозных взглядов. Он не хочет, чтобы его дети столкнулись «с этим чмо» в YouTube.

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