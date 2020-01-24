Покинувший Россию после заявления об оскорблении верующего комик объяснился

Комик Александр Долгополов, покинувший Россию из-за полицейской проверки на основании заявления об оскорблении чувств верующих, объяснил свой отъезд. Как Долгополов написал в Twitter, он не верит в справедливый исход дела.

Долгополов подчеркнул, что считает закон об оскорблении чувств верующих репрессивным, и осудил преследование комиков за шутки. «Я считаю, что я правильно сделал, что привлек внимание, что и стоит делать во всех случаях применения репрессивного законодательства», — написал он.

По мнению комика, терпеть такое угнетение ненормально, а если люди к нему привыкли, они стали «чуточку несвободнее», и их сломали. Он добавил, что не рискнет возвращаться, пока дело не прояснится. В ответ на комментарии тех, кто посчитал его страхи необоснованными, Долгополов написал, что они, видимо, забывают обо всех остальных уголовных делах в России.

Комик также заявил, что жалоба на него стала последней каплей. Он объяснил, что устал от потока ненависти, злости и варварства и недостатка эмпатии и любви в России. «Иосиф Бродский хотел угнать самолет, я же просто купил билет. Разве это плохо, рискнуть и мечтать о свободе? Я думаю, нет», — резюмировал он.

23 января стало известно, что Долгополов вместе с подругой Елизаветой Ратовой добрался до Израиля. Незадолго до этого комик узнал о том, полиция начала проверку в связи с жалобой на его выступление. Правоохранителей интересовала опубликованная на YouTube запись стендапа комика «Новый час шуток». Они обратились с запросом в петербургский бар HopHead Tap Room и потребовали сообщить, действительно ли стендап был записан в их заведении, и предоставить информацию о комике.

Поводом для обращения полиции стала жалоба жителя подмосковного города Орехово-Зуево на шутки Долгополова о религии. В стендапе «Новый час шуток» комик задавался вопросом, почему Иисуса Христа не назвали именем Богдан.

Комик Данила Поперечный назвал отъезд Долгополова за рубеж паникой. По его мнению, коллега по цеху слишком серьезно отреагировал на действия сотрудников МВД.

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