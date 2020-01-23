Поперечный назвал паникой бегство Долгополова за рубеж из-за проверки полиции

Комик Данила Поперечный назвал паникой бегство Александра Долгополова за рубеж из-за проверки полицией его выступления на предмет оскорбления чувств верующих. Свою точку зрения он опубликовал в Twitter.

По мнению Поперечного, коллега по цеху слишком серьезно отреагировал на действия сотрудников МВД. «Чуваку пришла бумажка с запросом, а он уже трубит о "репрессиях" в свою сторону», — считает Поперечный. Один из своих твитов он сопроводил хэштегом #ПутинОткрылОхоту.

Поперечный подчеркнул, что его комментарий не означает нежелание поддержать Долгополова. Он объяснил, что «если запахнет жареным», он тут же отреагирует. Однако комик уверен, что в данном случае «разводится какая-то колоссальная паника, не соизмеримая с происшествием».

Также Поперечный рассказал, что неоднократно сталкивается с подобными запросами от полиции, поступающими по жалобам недовольных граждан. «Это регулярное говно, которое происходит у нас в стране. На тебя может накатать заяву абсолютно любой гражданин», — заключил он.

Ранее житель подмосковного Орехово-Зуево пожаловался на выступление Долгополова. По мнению мужчины, в своем концерте комик оскорбил чувства верующих. Сотрудники полиции Подмосковья начали проверки на основе обращения. Они обратились за информацией в петербургский бар, где был записан возмутивший мужчину стендап. На следующий день после того, как комик узнал об интересе к нему полиции, он покинул Россию, опасаясь возбуждения дела.

В стендапе «Новый час шуток», который опубликован на YouTube девять месяцев назад, Долгополов в том числе шутил о религии. В одном из монологов он размышлял об имени Богдан и задался вопросом, почему Иисуса Христа не назвали этим именем. По данным журналистов, автор жалобы оказался приверженцем глубоко религиозных взглядов, а также увлекается темой вооруженного конфликта в Донбассе.

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