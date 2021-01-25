Директор стендап-комика с ТНТ описала его состояние перед самоубийством

Российский стендап-комик с телеканала ТНТ Александр Шаляпин лечился от алкоголизма и страдал от депрессии. Директор артиста Мария Малякина в комментарии «Звезде» описала его состояние перед предполагаемым самоубийством.

«Он находился в депрессии, жена все подтвердила. Мы с ним давно не общались», — отметила она. По словам Малякиной, последнее время Шаляпин был на реабилитации, так как проходил лечение от алкоголизма.

По ее словам, у Шаляпина были подтвержденные концерты на февраль, однако мужчина вновь чувствовал себя плохо после возвращения домой. «Вышел в четверг (21 января — прим. «Ленты.ру»), приехал домой и не оправился», — пояснила директор комика.

По данным Telegram-канала «112», Шаляпин несколько лет злоупотреблял алкоголем и находился на лечении. Его супруга последние несколько дней жила на даче и периодически приезжала к мужу.

Как сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости», за последние пару лет Шаляпин был травмирован из-за своего нетрезвого состояния. Так, в декабре 2019-го в той самой квартире, где его нашли мертвым, после чрезмерного употребления алкоголя комик получил травму головы, а через 11 дней у него подтвердилась алкогольная интоксикация. В апреле 2020-го в другой квартире, на Новой Башиловке, у него, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, диагностировали перелом ребер.

Ранее стало известно, что в Москве в квартире на Хорошевском шоссе обнаружили тело 41-летнего Александра Шаляпина. По предварительной версии, он совершил самоубийство. Труп нашла супруга артиста.

Александр Шаляпин — актер и стендапер, который известен многим телезрителям как участник Stand Up Show на ТНТ. Он также играл в спектаклях на сцене Театра.doc, работал ведущим на российских телеканалах A-one и 2x2, а также снялся в десятках фильмов.