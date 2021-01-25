Известный российский стендап-комик покончил с собой

В Москве покончил с собой известный российский стендап-комик Александр Шаляпин. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что тело Шаляпина обнаружила дома его жена. Женщина вызвала скорую. В настоящее время на месте находятся медики и полицейские. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Как сообщает РЕН ТВ, 41-летний комик проживал в квартире на Хорошевском шоссе, где и было обнаружено его тело. Версия о том, что он мог покончить с собой, на данный момент проверяется сотрудниками полиции.

Александр Шаляпин — актер и стендапер, родился в Люберцах в 1979 году. Известен многим телезрителям как участник Stand Up Show на ТНТ. В прошлом выступал в КВН и участвовал в шоу пародий «Большая разница» на Первом канале.

Играл в спектаклях на сцене Театра.doc, а также был ведущим на российских телеканалах A-one и 2x2. Снялся в десятках фильмов, в том числе в «Бумер. Фильм второй» и «Мужские каникулы».