Друзья покончившего с собой комика рассказали о его проблемах с алкоголем

Друзья стендап-комика с ТНТ Александра Шаляпина, который, предположительно, покончил с собой, рассказали о его школьных годах и проблемах с алкоголем. Об этом пишет издание «Комсомольская правда».

В Самаре новость о смерти комика восприняли с грустью. «Талантливый парень, Саша Шаляпин, приехал в Самару в начале 90-х. Как говорили его близкие знакомые, в Подмосковье он попал в нехорошую компанию», — рассказал один из руководителей телестудии «Товарищ» Денис Яковлев.

Актер Егор Шереметьев заявил, что Шаляпин был веселым человеком. Однако он отметил, что у комика были проблемы с алкоголем, которые стали особенно заметны во время жизни в Москве. «Он к нам приезжал, мы вместе выпивали, видели, что Саша иногда перебирает. Он сам не отрицал эти проблемы», — рассказал собеседник издания, добавив, что умерший был позитивным и творческим человеком.

Ранее издание «Московский комсомолец» со ссылкой на источник сообщило, что Шаляпин перед смертью отказался продолжать лечение в клинике. Также указывается, что помимо алкоголизма он страдал от нестабильного психического состояния. У него была бессонница, и он пытался найти у себя различные заболевания, хотя был здоров.

41-летний Шаляпин был найден мертвым в своей квартире в Москве. Тело обнаружила его жена. По предварительной версии, он совершил самоубийство. Директор комика Мария Малякина рассказала, что артист находился в депрессии, а также лечился от алкоголизма.