Комик с ТНТ перед смертью отказался продолжать лечение в клинике

Российский стендап-комик Александр Шаляпин, выступавший на ТНТ, перед смертью отказался продолжать лечение в клинике. Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник, помимо алкоголизма он страдал от нестабильного психического состояния.

Комик лечился в медицинском учреждении Белгорода, куда его отправили друзья и родные, говорит источник издания. По его словам, после первого этапа реабилитации был предусмотрен второй — Шаляпину предстояло посещать специальные занятия и вместе с другими пациентами учиться жить трезво.

«Он категорически отказался. Его тянуло в столицу. Хотя коллеги и жена настаивали, чтобы он пролечился до конца», — пояснил собеседник газеты. В результате Шаляпин уехал в Москву, не завершив реабилитацию.

По данным «Московского комсомольца», Шаляпин страдал бессонницей и пытался найти у себя различные заболевания, хотя был здоров. «Речь идет о нестабильном психическом состоянии. Вроде спокоен, все нормально, но в какие-то моменты случались вспышки», — рассказал источник.

41-летний Шаляпин был найден мертвым в своей квартире в Москве. Тело обнаружила его жена. По предварительной версии, он совершил самоубийство. Директор комика Мария Малякина рассказала, что артист находился в депрессии, а также лечился от алкоголизма.