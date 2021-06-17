Московский школьник покончил с собой после ЕГЭ

В Москве школьник покончил с собой после неудачно сданного Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Очевидцем произошедшего стал житель соседнего дома.

17-летний подросток учился в классе с углубленным изучением химии и биологии, поскольку планировал дальше поступать в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Мать погибшего хотела, чтобы сын получал специальность именно в этом учебном заведении.

По словам педагогов, пагубных привычек у него не было, занятия не пропускал, учился средне: на «тройки» и «четверки». Школьник не получил зачет ЕГЭ по химии, не набрав минимальные 36 баллов.

Ранее стало известно, что в Липецкой области два подростка по очереди, с разницей в три дня, покончили с собой в одном и том же месте — на участке железной дороги возле железнодорожной станции.