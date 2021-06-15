Дочь Майкла Джексона рассказала о галлюцинациях и паранойе из-за папарацци

Дочь поп-певца Майкла Джексона Пэрис рассказала в шоу Red Table Talk о галлюцинациях и паранойе из-за пристального внимания папарацци. Ее цитирует Associated Press.

По словам актрисы и исполнительницы, интерес прессы к ее отцу привел к тому, что у самой Пэрис развилось посттравматическое стрессовое расстройство, из-за которого она долгое время ходила на психотерапию. Знаменитость призналась, что начинала паниковать от шелеста мусорного мешка или звука щелчка камеры.

В 2019 году Пэрис Джексон попыталась покончить с собой. Утверждалось, что причиной случившегося мог стать выход документального фильма «Покидая Неверленд», в котором короля поп-музыки обвинили в сексуальном насилии над детьми. Пэрис твердо отстаивает позицию невиновности отца.

Год спустя певица и актриса рассказала, что испытывает удовольствие от травмирования себя. Пэрис призналась, что начала калечить себя после смерти отца. Она вспомнила, что сильно поправилась и стала зависима от еды. Когда двоюродная сестра назвала ее толстой, она впала в депрессию и начала заниматься селфхармом — резать и жечь собственное тело.