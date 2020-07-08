Дочь Майкла Джексона рассказала об удовольствии от травмирования себя

Дочь Майкла Джексона Пэрис в ходе собственного шоу Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn рассказала об удовольствии от травмирования себя. Запись передачи опубликовано на Facebook.

22-летняя актриса и модель призналась, что начала калечить себя после смерти отца. Она вспомнила, что сильно поправилась и стала зависима от еды. Когда двоюродная сестра назвала ее толстой, она впала в депрессию и начала заниматься селфхармом — резать и жечь собственное тело.

Пэрис Джексон заявила, что не пыталась убить себя. По ее словам, она всегда контролировала глубину порезов. Кроме того, знаменитость отметила, что получала от этого удовольствие из-за выброса дофамина. Девушка пояснила, что по той же причине ей нравится делать татуировки: физическая боль помогала ей отвлекаться от боли эмоциональной.

В прошлом году Пэрис Джексон попыталась покончить с собой. Утверждалось, что причиной случившегося мог стать выход документального фильма «Покидая Неверленд», в котором короля поп-музыки обвинили в сексуальном насилии над детьми. Пэрис твердо отстаивает позицию невиновности отца.

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