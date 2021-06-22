Представитель МакSим дала прогноз по состоянию введенной в кому певицы

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) на данный момент находится в медикаментозном сне. Такой комментарий о состоянии исполнительницы дала ее пиар-менеджер Яна Богушевская, пишет «Газета.ру».

«На данный момент она действительно находится в медикаментозном сне, но прогнозы положительные», — уточнила она. Богушевская отметила, что когда врачи вводили певицу в состояние искусственной комы, у МакSим не было плохого самочувствия или полуобморочного состояния.

Богушевская общалась с певицей за час до введения ее в такое состояние. Она была позитивно настроена, отметила пиар-менеджер. Других подробностей о самочувствии певицы Богушевская пока не приводит.

Ранее представители МакSим рассказали, что певица пробудет в искусственной коме несколько дней. Медики решили подключить исполнительницу к ИВЛ, чтобы ее организм более эффективно справлялся с болезнью.

О том, что МакSим попала в больницу, стало известно 16 июня. В своих соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным. Позже стало известно, что артистку ввели в искусственную кому.