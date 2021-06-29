Представительница МакSим отреагировала на слухи о новой болезни певицы

Представительница Марины Абросимовой, известной как МакSим, отреагировала на слухи о новой болезни певицы. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Яна Богушевская подчеркнула, что перед введением в искусственную кому артистку обследовали и не нашли у нее никаких заболеваний. В связи с этим она призвала не верить сообщениям в СМИ о том, что у звезды имеются проблемы с печенью. Менеджер предположила, что эти слухи начали распространяться из-за старого интервью певицы, в котором та призналась в проблемах с алкоголем.

Богушевская также заявила, что лечащий врач МакSим не стал бы созваниваться с журналистами, так как у него не было на это времени. Она напомнила, что исполнительница находится в тяжелом состоянии.

Ранее MK.RU сообщило, что у артистки обнаружили симптомы недуга, поражающего печень. Отмечалось, что именно это заболевание якобы могло послужить причиной резкого ухудшения состояния звезды, которую госпитализировали 16 июня. В больнице МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ.