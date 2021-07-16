Менеджер МакSим сообщила об улучшении состояния певицы

Состояние здоровья певицы МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) немного улучшилось, однако значительного прогресса пока не наблюдается. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова в беседе с телеканалом «Звезда».

«У Марины стабильное состояние с небольшими улучшениями. Ожидать какого-то резкого улучшения мы не можем, так как процесс восстановления очень небыстрый, требует много времени. Восстановление и регенерация тканей — это все займет время. Надо набраться терпения», — рассказала Соколова.

Ранее представительница МакSим Яна Богушевская опровергла слухи об ухудшении состояния исполнительницы. На вопрос о реальном состоянии МакSим она ответила: «Пока так же, без изменений».

МакSим госпитализировали 16 июня. Через три дня артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).