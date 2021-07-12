Менеджер МакSим обратилась к фанатам «Спартака» после акции в поддержку певицы

Менеджер поп-певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Маргарита Соколова обратилась к фанатам футбольного клуба «Спартак» в комментариях в Instagram.

Представительница МакSим поблагодарила болельщиков после акции в поддержку исполнительницы. «Спасибо вам за поддержку! С такими болельщиками мы обязаны поправиться!» — отреагировала она на ролик, в котором фанаты поют композицию «Знаешь ли ты» рядом с одним из баров Екатеринбурга.

О том, что артистку положили в больницу, стало известно 16 июня. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Сообщалось, что у нее поражено более 70 процентов легких.

Позднее выяснилось, что исполнительница контактировала с носителем коронавируса. Охранник артистки болел COVID-19. Абросимова после контакта с ним пыталась вылечиться самостоятельно, однако через четыре дня ее пришлось госпитализировать.