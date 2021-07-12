Подруга МакSим рассказала об ухудшении состояния певицы

Подруга певицы МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) в беседе с «Комсомольской правдой» рассказала об ухудшении состояния артистки.

По ее словам, в воскресенье, 11 июля, исполнительнице стало хуже, она вновь в критическом состоянии. «Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО», — сообщила она.

Женщина уточнила, что врачи сделали певице новую компьютерную томографию и анализ крови. Обследование показало, что в ее легких сильный гнойно-воспалительный процесс, врачи делают все возможное, чтобы облегчить ее состояние. «Судя по всему, начался сепсис», — заключила подруга артистки.

В субботу, 10 июля, пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская рассказала, что состояние артистки улучшилось. До этого врачи отказались давать прогнозы по состоянию артистки. Оно может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Медики попытались отключить певицу от ЭКМО, однако она не смогла дышать самостоятельно, и ее снова подключили к аппарату.

Певицу МакSим госпитализировали 16 июня. Через три дня МакSим ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что игумен Лука соборовал и причастил певицу МакSим во время ее нахождения в коме, отметив, что она «осознавала происходящее». Позже представительница артистки опровергла заявление.