Представительница МакSим описала состояние певицы словами «не хуже и не лучше»

PR-менеджер певицы Марины Абросимовой, также известной как МакSим, Яна Богушевская рассказала о состоянии исполнительницы на настоящий момент. В интервью «Ленте.ру» представительница артистки описала ее нынешнее положение дел как «не хуже, не лучше».

«У Марины все так же. Не хуже, не лучше. Стабильно тяжело», — сообщила Богушевская.

На вопрос о том, делают ли лечащие врачи Марины Абросимовой прогнозы о том, когда девушку можно будет вывести из комы, представительница МакSим ответила «пока нет».

Ранее Яна Богушевская ответила на вопрос по поводу планов вывода певицы с аппарата искусственной вентиляции легких.