Представитель МакSим ответила на вопрос о выводе певицы с аппарата ИВЛ

PR-менеджер певицы Марины Абросимовой, также известной как МакSим, Яна Богушевская ответила на вопрос о выводе артистки с аппарата ИВЛ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам PR-менеджера, планов по выводу МакSим с аппарата ИВЛ пока нет. Она также отметила, что состояние 38-летней артистки остается стабильно тяжелым. «Марина так же, планов по выводу с аппарата ИВЛ пока нет», — сказала Богушевская.

О том, что исполнительницу положили в больницу, сообщалось 16 июня. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 30 июня стало известно, что она контактировала с носителем коронавирусной инфекции.