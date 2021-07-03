Представительница MaкSим ответила на вопрос об улучшении состояния артистки

Представительница певицы Марины Абросимовой, известной как MaкSим, ответила на вопрос о том, есть ли улучшения в состоянии артистки. Она прокомментировала информацию РИА Новости.

По ее словам, состояние певицы по-прежнему остается тяжелым, без улучшений.

«Пока так же», — ответила представительница на вопрос агентства.

Ранее 2 июля PR-менеджер МакSим Яна Богушевская назвала ложью сообщения о том, что налоговая заблокировала счета находящейся в коме певицы.

О том, что артистку положили в больницу, сообщалось 16 июня. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 30 июня стало известно, что MaкSим контактировала с носителем коронавируса.