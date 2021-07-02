Представитель МакSим прокомментировала сообщения о блокировке счетов певицы

PR-менеджер певицы Марины Абросимовой, также известной как МакSим, Яна Богушевская прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что налоговая заблокировала счета находящейся в коме певицы. Соответствующий пост появился в ее Instagram-сторис.

«Это ложь. Прежде чем писать, нужно обращаться к официальным представителям артиста, а не к левым источникам», — написала представитель артистки.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что МакSим якобы не предоставила в контролирующие органы налоговую декларацию, в связи с чем все операции и переводы были временно приостановлены.

О том, что артистку положили в больницу, сообщалось 16 июня. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 30 июня стало известно, что MaкSим контактировала с носителем коронавируса. 1 июля Богушевская рассказала «Ленте.ру» о нынешнем состоянии здоровья артистки. По ее словам, самочувствие исполнительницы остается без изменений.