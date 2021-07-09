Врачи отказались давать прогнозы по состоянию певицы МакSим

Врачи российской певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) отказались давать прогнозы по состоянию артистки. Оно может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону, пишет Telegram-канал Mash.

По его данным, медики попытались отключить певицу от ЭКМО, однако она не смогла дышать самостоятельно, и ее снова подключили к аппарату. Сейчас МакSим находится в состоянии сопора: пациента можно разбудить только с помощью интенсивных внешних раздражителей.

Также известно, что у певицы серьезно поражено правое легкое, к этому органу подключили трубку для откачки жидкости. Также у нее развилась легочная гипертензия, которая может дать осложнения на сердце.

Певицу МакSим госпитализировали 16 июня. Через три дня МакSим ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сообщалось, что игумен Лука соборовал и причастил певицу МакSим во время ее нахождения в коме, отметив, что она «осознавала происходящее». Позже представительница артистки опровергла заявление.