Врач оценил слова духовника МакSим о состоянии находящейся в коме певицы

Анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев оценил слова духовника певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), игумена Луки о том, что она приходила в сознание во время совершения таинств причастия, находясь в искусственной коме. Об этом специалист рассказал «Комсомольской правде».

Он подчеркнул, что медикаментозный сон, в отличие от естественной комы, управляется с помощью внутривенного введения лекарств. «Да, священникам важно, чтобы больной находился в сознании, иначе соборование не проводят. Однако врачи уверяют: сознание и медикаментозная кома — это два противоположных состояния, и даже ненадолго прийти в себя нельзя без специальных манипуляций докторов», — объяснил Николаев. Он также отметил, в медикаментозной коме артистка действительно могла непроизвольно открывать глаза, однако в эти моменты она вряд ли полноценно воспринимала происходящее вокруг.

О том, что исполнительницу госпитализировали, стало известно 16 июня. Через три дня МакSим ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Также сообщалось о том, что игумен Лука соборовал и причастил певицу МакSим во время ее нахождения в коме, отметив, что она «осознавала происходящее». Позже представительница артистки опровергла заявление.

