Находящейся в коме МакSим провели КТ легких

Российской певице Марина Абросимовой, известной как МакSим, провели еще одно КТ грудной клетки с целью проверить состояние ее легких. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

У находящейся в коме артистки очаги в легких не уменьшились, а стали плотнее. Кроме того, появились новые образования с признаками начального регресса. Представительница звезды Маргарита Соколова отметила, что надежда на выздоровление есть, хотя Абросимова еще не пришла в сознание и стабильное состояние.

О том, что артистку положили в больницу, стало известно 16 июня. В соцсетях певица рассказала, что еще 11 июня почувствовала себя плохо, однако тест на COVID-19 был отрицательным. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Сообщалось, что у нее поражено более 70 процентов легких.

Позднее выяснилось, что исполнительница контактировала с носителем коронавируса. Охранник артистки болел COVID-19. Абросимова после контакта с ним пыталась вылечиться самостоятельно, однако через четыре дня ее пришлось госпитализировать.