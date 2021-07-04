Представительница МакSим опровергла заявление духовника о состоянии певицы

Представительница певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) опровергла заявление духовника артистки игумена Луки о том, что она пришла в сознание. Об этом она сообщила РИА Новости.

«Нет, Марина в стабильно тяжелом состоянии», — заявила она. Представительница артистки подтвердила, что настоятель Пронского мужского монастыря в Рязанской области игумен Лука (Степанов) действительно является духовником певицы, но его слова о здоровье Абросимовой не соответствуют реальности.

Как сообщала «Комсомольская правда», Лука во время эфира на телеканале «Спас» рассказал о состоянии МакSим. «Те, кто пребывают на личной Голгофе, они часто остаются в сознании. О Марине какие-то слухи в прессе ходят, что она без сознания. У нее есть сознание. Она сподобилась и соборование, и святое причастие. И молится. Не буду сейчас уточнять, откуда это. Но это достоверно», — приводит издание слова священника.

Ранее представительница певицы ответила на вопрос о том, есть ли улучшения в состоянии артистки. По ее словам, состояние певицы по-прежнему остается тяжелым, без улучшений.

О том, что артистку положили в больницу, сообщалось 16 июня. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 30 июня стало известно, что MaкSим контактировала с носителем коронавируса.