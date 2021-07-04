Представительница МакSим прокомментировала слухи о миллионном лечении певицы

Представительница певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) Яна Богушевская прокомментировала слухи о миллионном лечении артистки. Об этом она написала в сторис своего Instagram.

Богушевская выложила статью, в заглавии которой было написано, что певица лежит в VIP-палате частной московской клиники. «Это ложь. Марина не лежит в частной клинике за миллионы», — подписала публикацию Богушевская.

Как утверждали СМИ, подробности о размещении певицы в больнице рассказали журналистам подсобные рабочие клиники. По их словам, двухнедельное размещение в VIP-палате, в которой лежит звезда, стоит миллион рублей. «Знаем, что там лежит МакSим в плохом состоянии. Спрашиваем: "Коронавирус?" Говорят: "Может, и не коронавирус". А тогда что?» — рассказали они.

Ранее представительница певицы ответила на вопрос о том, есть ли улучшения в состоянии артистки. По ее словам, состояние певицы по-прежнему остается тяжелым, без улучшений.

О том, что артистку положили в больницу, сообщалось 16 июня. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. 30 июня стало известно, что MaкSим контактировала с носителем коронавируса.