Директор МакSим расcказала о своей болезни

Директор певицы Марины Абросимовой, также известной как МакSим, Маргарита Соколова расcказала о своей болезни. Она сообщила, что последнее время находилась в клинике и не могла встать с кровати, а также испытывала боли. Она опубликовала пост на своей странице в Instagram.

Женщина не раскрыла, какой именно диагноз ей был поставлен, однако поблагодарила государство за то, что смогло организовать «такие качественные ковидные центры».

«На третий день после начала заболевания я пошла выпить воды. И в один момент полностью отключилось сознание. Очнулась я лежа на полу и почувствовала боль, болела голова. При падении я сильно ударилась. Пролежав так какое-то время, я попыталась встать и опять упала. Когда очнулась второй раз поняла, что надо ползти к комнате сына. Сын встал и вызвал скорую. Я благодарна работникам скорой помощи, которые приехали быстро за 10-15 минут. Они с трудом меня подняли», — рассказала Соколова.

По словам женщины, она не могла ходить, стоять и сидеть, соседки по палате помогали ей есть и мыли в душе. «Посадили меня на пол и мыли губкой для посуды. Никогда этого не забуду! Первые восемь дней я обливалась потом, таким, что он заливал глаза. Кожа на лице была припухлой и воспаленной от пота. Поэтому, когда меня мыли, кожа слезала, как бумага. А я плакала: от немощи, от радости, что люди у нас самые человечные на Земле», — поделилась директор артистки.

Сейчас Соколова находится дома. В конце поста она пообещала, что вскоре поделится хорошими новостями. Подписчики пожелали и ей, и певице скорейшего выздоровления, предположив, что директор намекнула на хорошие новости о ее состоянии.

Певицу МакSим госпитализировали 16 июня. Через три дня МакSим ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Сообщалось, что игумен Лука соборовал и причастил певицу МакSим во время ее нахождения в коме, отметив, что она «осознавала происходящее». Позже представительница артистки опровергла заявление.

