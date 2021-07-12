Представительница МакSим опровергла слухи об ухудшении состояния певицы

Представительница певицы МакSим (настоящее имя — Марина Максимова) Яна Богушевская опровергла появившиеся ранее сообщения о резком ухудшении состояния здоровья артистки. В беседе с «Лентой.ру» девушка усомнилась в том, что друзья исполнительницы могли давать интервью о ее самочувствии, поскольку они не владеют информацией от медиков.

«Когда подруги Марины дают интервью, они хотя бы представляются, это во-первых. Во-вторых, никакие подруги не имеют доступ ко врачам, это я точно заявляю», — прокомментировала Богушевская.

На вопрос о реальном состоянии певицы ее представительница ответила: «пока так же, без изменений».

Ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на подругу МакSим сообщала об ухудшении состояния артистки. По информации газеты, певице стало хуже и она вновь в критическом состоянии.

В субботу, 10 июля, Яна Богушевская сообщила, что состояние артистки улучшилось. Накануне этого заявления врачи отказались давать прогнозы по состоянию артистки. По их мнению, оно может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону. Медики попытались отключить певицу от ЭКМО, однако она не смогла дышать самостоятельно, и ее снова подключили к аппарату.

МакSим госпитализировали 16 июня. Через три дня исполнительницу ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.