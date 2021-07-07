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Cтало известно состояние госпитализированной с СOVID-19 Москальковой

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Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Состояние уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, госпитализированной с COVID-19, улучшилось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

В понедельник, 5 июля, стало известно о госпитализации Москальковой. Уточняется, что она находится под наблюдением медиков. Кроме того, ее работа проходит по плану.

16 июня сообщалось о госпитализации певицы МакSим. В социальных сетях она рассказала, что 11 июня почувствовала себя плохо, но тест на COVID-19 был отрицательным. 25 июня стало известно, что у исполнительницы обнаружили свыше 70 процентов поражения легких. При этом тесты по-прежнему не выявили коронавирус.

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