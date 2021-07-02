Москалькова направила список заключенных в США россиян в МИД

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила список россиян, заключенных в тюрьмах США, главе МИД России Сергею Лаврову. Об этом пишет РИА Новости.

О своем намерении омбудсмен говорила еще в середине июня. Речь шла о списках для обмена заключенными: туда, в частности, попали Константин Ярошенко, Виктор Бут и другие граждане РФ. Собеседник РИА Новости подтвердил, что письмо уже направлено в МИД.

Возможный обмен заключенными также обсуждали российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден на саммите 16 июня. Позднее Байден заявил о намерении в перспективе оценить договоренности о заключенных и принять решение по этому вопросу.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова говорила, что в российских тюрьмах находится 17 американцев. При этом, отметила она, в американских тюрьмах находятся около сотни россиян.