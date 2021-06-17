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МИД назвал число находящихся в российских тюрьмах американцев

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В российских тюрьмах на данный момент находится 17 американцев. Такое число назвала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала RTVI, передает РИА Новости.

«У нас американцев, могу точно (сказать), 17 человек. Только вот среди тех, кто сидит в России из граждан США, — у них есть еще и российское гражданство», — сказала дипломат. При этом, отметила она, в американских тюрьмах находятся около сотни россиян.

16 июня президент России Владимир Путин рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров со своим американским коллегой Джо Байденом, что лидеры обсуждали обмен заключенными между Россией и США. Он добавил, что в этом вопросе стороны могут найти компромиссы. В ходе своей пресс-конференции после саммита Джо Байден заявил о намерении в перспективе оценить договоренности с Владимиром Путиным о заключенных.

Первая встреча президента США Джозефа Байдена и российского президента Владимира Путина состоялась 16 июня в Женеве. Переговоры длились 3,5 часа.

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