ФСБ заинтересовалась сбежавшим из-под суда в США участником русской кибермафии

ФСБ проверяет на госизмену сбежавшего из-под суда в США 51-летнего Николая Кречета, которого ФБР считает участником русской кибермафии, связанной с «Братским кругом» — группировкой, созданной представителями преступного мира бывшего СССР. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, мужчина занимался в России бизнесом, но набрал кредитов на полмиллиарда рублей и в 2011 году сбежал за границу. Он обосновался в США, где стал торговать оргтехникой. В 2015 году его задержали сотрудники ФБР, которые внедрили своего агента в русский синдикат, занимавшийся скупкой краденого. Кречета арестовали как участника этой группировки. В американской тюрьме россиянин быстро обжился, устраивая шахматные турниры среди заключенных и разбогатев на ставках.

В 2018 году присяжные признали его виновным в торговле краденым, но накануне приговора, по которому ему грозило 20 лет, он сбежал. Кречет проехал на рейсовых автобусах всю Америку, затем перебрался в Мексику, оттуда в Гватемалу, Гондурас, пока не оказался в Никарагуа. Там он обратился в российское посольство и ему помогли вернуться на родину в августе 2020 года.

Уже будучи в России Кречет снабжал американских заключенных брошюрами с законами США, зарабатывая на их продаже. Он взял себе помощницу, бывшую сотрудницу правоохранительных органов, которая выяснила, что Кречета разыскивает ФБР. Она сдала шефа и получила от американцев награду в три тысячи долларов. Теперь уже российские спецслужбы заинтересовались Кречетом и его помощницей, заподозрив их в сотрудничестве с американцами.