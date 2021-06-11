Задержанный ФСБ за разглашение гостайны сотрудник СИЗО Подмосковья арестован

Задержанный Федеральной службой безопасности (ФСБ) России за разглашение гостайны сотрудник СИЗО-8 Подмосковья арестован. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Арест Романа Алексеенко продлится до 3 августа. По данным агентства, мужчину также уволили со службы.

В результате проверки сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ.

Задержание проходило в торговом центре в Котельниках. Операцию проводило управление собственной безопасности ФСБ. По предварительным данным, в тот момент Алексеенко пытался передать неизвестному лицу секретную информацию. У него изъяли магнитный носитель, который был отправлен на экспертизу.