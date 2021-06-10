Бывший эскортник рассказал ФСБ о наркобизнесе своего покровителя-священника

Бывший эскортник Каин Монтанелли заключил сделку со следствием и рассказал ФСБ о наркобизнесе своего покровителя — священника Максима Митрофанова, являвшегося епископом Череповецким и Белозерским Флавианом и изгнанного из РПЦ за «глубокое нравственное падение». Об этом сообщает «Фонтанка».

23-летний Каин Монтанелли из Кургана поступал в Институт ФСБ, но неудачно, затем работал в эскорте. Несколько лет назад он познакомился с монахом Флавианом, который в 2014 году возглавил Череповецкую епархию. Священник снял новому приятелю квартиру, забрал из эскорта и сам платил ему зарплату. Они часто встречались, вместе ездили в Лондон.

Монтанелли вместе с земляком Дмитрием Федотовым, студентом Петербургского электротехнического университета «ЛЭТИ» имени Ульянова, задержали сотрудники ФСБ в доме под Петербургом. Там располагалась круглосуточная нарколаборатория.

По версии следствия, до декабря 2019 года из дачного домика в Тосненском районе Ленинградской области систематически выгружались партии по «несколько десятков килограммов [наркотических средств] стоимостью несколько миллионов рублей каждая».

После сделки со следствием, Каину к одному преступному эпизоду добавили еще два — производство и сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Дело о наркоторговле расследовала ФСБ. Помимо Монтанелли и Федотова, по делу проходит водитель монаха Флавиана Никита Бабичев. Следствие завершено, фигуранты знакомятся с материалами дела.

Священный Синод установил «глубокое нравственное падение» епископа Флавиана и изгнал его из священного сана. Согласно официальной причине такого решения, опальный монах вел «обманную и кощунственную деятельность по получению от приходов и прихожан денег», часть которых присваивал.