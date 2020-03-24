В доме российского епископа нашли нарколабораторию

На квартире епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана нашли нарколабораторию. Об этом сообщает ИА «СеверИнформ».

При осмотре жилья в Санкт-Петербурге, где был прописан священнослужитель, сотрудники УФСБ помимо лаборатории также обнаружили готовую продукцию. Отмечается, что в квартире проживал 22-летний близкий друг епископа Каин Монтанелли.

На рабочем месте Флавиана сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями управления МВД Санкт-Петербурга также провели обыск в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупных размерах.

Флавиан сообщения об обысках опровергает. Адвокаты епископа заявили газете «Наша Вологда», что эта информация «не соответствует действительности и порочит его честь и достоинство».

Тем не менее, Патриарх Кирилл отстранил епископа от управления Череповецкой епархией и отправил его на поселение в Павло-Обнорский монастырь.

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