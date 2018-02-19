Священник попался на употреблении наркотиков во время просмотра порно

Священника англиканской церкви засняли употребляющим наркотики. На компрометирующее видео обратило внимание издание The Sun.

На кадрах видно, как преподобный Стеннетт Кирби (Stennett Kirby) употребляет коноплю и кокаин вместе с другом. Также он смотрел порнографию и в разговоре отметил, что хотел бы пригласить проститутку, но у него не осталось денег. Все это происходило в его доме стоимостью в полтора миллиона фунтов (примерно 118 миллионов рублей), предоставленном епархией Челмсфорда.

Кирби служит священником с 2007 года в приходской церкви города Вестхэм. Во время съемки он находился на больничном.

Представители церкви отметили, что видели ролик, начали внутреннее расследование и «отнесутся к происходящему максимально серьезно».

В начале февраля сообщалось о попавшем на камеры наружного наблюдения тайского города Супханбури буддистском монахе, ворующем женские трусы. Как только о случившемся узнал настоятель храма, он расстриг вора и изгнал его. По его словам, монах объяснил странное поведение побочным эффектом от лекарства.

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