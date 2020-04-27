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Настоятеля храма и клирика поймали с наркотиками в деревне под Москвой

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Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

В подмосковной деревне Никулино сотрудники правоохранительных органов задержали настоятеля храма и клирика собора, обнаружив у них наркотики. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает РЕН ТВ.

Полицейские остановили автомобиль Максима Кеменева и нашли у него два грамма наркотического вещества. При задержании Кеменев представился настоятелем Богоявленского храма в Раменском.

Однако, судя по данным из открытых источников, с 2016 года Кеменев служит в Михаило-Архангельском соборе. Затем обыск провели в гараже Романа Горовенко — клирика Михаило-Архангельского собора. У него сотрудники правоохранительных органов обнаружили восемь свертков с наркотиком.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.

Ранее 24 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге в доме российского епископа нашли нарколабораторию. При осмотре квартиры епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана сотрудники УФСБ, помимо лаборатории, также обнаружили готовую продукцию. Хотя Флавиан опроверг сообщения об обысках, патриарх Кирилл отстранил епископа от управления Череповецкой епархией и отправил его на поселение в Павло-Обнорский монастырь.

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