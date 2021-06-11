ФСБ задержала министра транспорта Алтайского края по подозрению во взятке

ФСБ задержала бывшего министра транспорта Алтайского края, подозреваемого во взятке в пять миллионов рублей. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2020 году чиновник получил деньги от предпринимателя, занимавшегося нанесением дорожной разметки. Пять миллионов рублей были переданы для принятия нужных юридических решений, чтобы организация бизнесмена получила государственный контракт на содержание региональных и муниципальных автомобильных дорог общего пользования, а также за беспрепятственную приемку выполненных работ.

Преступление было выявлено оперативниками регионального управления ФСБ, которые задержали министра. СКР возбудил уголовное дело по статье 290 («Получение взятки должностным лицом») УК РФ. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

По данным «Комсомольской правды», речь идет об Александре Дементьеве. Он подал в отставку 24 мая, после чего уехал в Москву, куда должна была прибыть и его супруга. По информации источника издания, бывший чиновник активно распродавал имущество.

10 июня сообщалось, что Хамовнический суд Москвы арестовал высокопоставленного чиновника Минобрнауки по делу о коррупции.