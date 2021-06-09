ФСБ задержала скрывавшего улики следователя за взятку в полмиллиона рублей

Сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю задержали следователя за взятку в полмиллиона рублей. Об этом в среду, 9 июня, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По предварительным данным, сотрудник полиции получил денежное вознаграждение за сокрытие улик по делу о незаконном обороте наркотиков, фигурантами которого были двое мужчин.

В ходе следствия полицейский пришел к выводу, что в преступлении могла участвовать жена одного из подозреваемых. Однако правоохранитель пообещал закрыть глаза на это и потребовал от сообщников 500 тысяч рублей в обмен на молчание.

Задержание проходило при передаче денег, следствие продолжается.

В конце мая на трех полицейских в Екатеринбурге завели уголовное дело по подозрению в вымогательстве и получении взятки от наркоторговца. Двух участников банды обвинили в рэкете и заключили под стражу.