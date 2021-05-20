Банду российских полицейских обвинили в вымогательстве денег у наркоторговца

На трех полицейских в Екатеринбурге завели уголовное дело. Их подозревают в вымогательстве и получении взятки от наркоторговца. Об этом в четверг, 20 мая, сообщает URA.RU.

По данным источников издания, организаторы преступной группы пока не установлены, однако известно, что они являются сотрудниками правоохранительных органов.

Как считает следствие, подозреваемые в 2020 году требовали от наркодилера около полумиллиона рублей — за эти деньги они обещали не привлекать мужчину к ответственности.

Часть средств силовики получили самостоятельно, другую — через посредника. Отмечается, что двух участников банды обвинили в рэкете и заключили под стражу.

Кроме того, по одной из версий, к банде может иметь отношение сотрудник полиции, который незадолго до произошедшего заплатил бомжу за признание в торговле взрывчаткой.