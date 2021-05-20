Ударившего полицейского на акции 23 января приговорили к 4 годам

Тверской суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы уроженца Калмыкии Евгения Есенова за нападение на полицейского во время несогласованной акции 23 января в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По версии следствия, Есенов ударил по голове сотрудника полиции на Пушкинской площади. Мужчине вменили статью 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Прокурор во время прений сторон просил суд назначить подсудимому максимальное наказание, предусмотренное статьей, пять лет лишения свободы. 25 января он был оштрафован на 10 тысяч рублей за нарушение порядка проведения массовой акции.

Несогласованные протестные акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексея Навального прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19.