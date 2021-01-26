Участников митинга в Москве задержали за насилие в отношении полицейских

Двух участников несанкционированных акций в Москве задержали по делу о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Один из задержанных вблизи Пушкинской площади ударил полицейского в область головы. Видео с произошедшим опубликовано в Telegram-канале Mash. Уроженцу Калмыкии, 38-летнему Евгению Есенову назначили штраф в размере 10 тысяч рублей по обвинению в «нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Следователи также продолжают расследование уголовного дела за «применение насилия в отношении представителя власти».

В тот же день другой уроженец Калмыкии, также участвовавший в несанкционированной акции, на территории Пресненского района столицы в ответ на требование полицейского остановить автомобиль совершил на него наезд.

В СК уточнили, что продолжают работу по установлению всех лиц, причастных к совершению противоправных действий на территории Московского региона.

По данным на 25 января, московские суды арестовали 30 человек и оштрафовали 64 за административные правонарушения на несанкционированной акции протеста в столице. Размеры наказаний различные: арест на 7, 10, 12, 15 суток и административный штраф в размере от 15 до 250 тысяч рублей.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального, арестованного 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше».